Определить часть речи у этих слов ДАЮ 50 БАЛЛОВ: поддалась сладко блистательный облепивший вниз сквозящие самым строеньице перед крыльцом каждый ТЕКСТ: Дверь поддалась не сразу,затем сладко хрустнула,и в лицо удар...
Русский язык
Определить часть речи у этих слов ДАЮ 50 БАЛЛОВ: поддалась сладко блистательный облепивший вниз сквозящие самым строеньице перед крыльцом каждый ТЕКСТ: Дверь поддалась не сразу,затем сладко хрустнула,и в лицо ударил блистательный мороз.Песком,будто рыжей корицей,усыпан был ледок,облепивший ступеникрыльца,а с выступа крыши,остриями вниз,свисали толстые сосули,сквозящие зеленоватой синевой.Сугробы подступали к самым окнам флигеля,плотно держали в морозных тисках оглушённое деревянное строеньице. Перед крыльцом чуть вздувались над гладким снегом белые купола клумб,а дальше сиял высокий парк,где каждый чёрный сучок окаймлён был серебром и елки поджимали зелёные лапы под пухлым и сверкающим грузом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поддалась-глагол сладко-наречие вниз-наверчи вроде сквозящие-прилг облепивший-прилг каждый-незнаю точно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Русский язык
Помогите пожалуйста!! указать число и падеж каждого существительного. По бульварам и улицам, мимо витрин магазинов, по узким переулкам бежали дети....
Математика
Английский язык
Немецкий язык