Определить часть речи у этих слов ДАЮ 50 БАЛЛОВ: поддалась сладко блистательный облепивший вниз сквозящие самым строеньице перед крыльцом каждый ТЕКСТ: Дверь поддалась не сразу,затем сладко хрустнула,и в лицо удар...

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Определить часть речи у этих слов ДАЮ 50 БАЛЛОВ: поддалась сладко блистательный облепивший вниз сквозящие самым строеньице перед крыльцом каждый ТЕКСТ: Дверь поддалась не сразу,затем сладко хрустнула,и в лицо ударил блистательный мороз.Песком,будто рыжей корицей,усыпан был ледок,облепивший ступеникрыльца,а с выступа крыши,остриями вниз,свисали толстые сосули,сквозящие зеленоватой синевой.Сугробы подступали к самым окнам флигеля,плотно держали в морозных тисках оглушённое деревянное строеньице. Перед крыльцом чуть вздувались над гладким снегом белые купола клумб,а дальше сиял высокий парк,где каждый чёрный сучок окаймлён был серебром и елки поджимали зелёные лапы под пухлым и сверкающим грузом.

Автор: Гость