Расположить 9элементов в 3 множества так чтобы в одном из них было 2 элемента в другом 5 а в третьем 7
Математика
Расположить 9элементов в 3 множества так чтобы в одном из них было 2 элемента в другом 5 а в третьем 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На фотографии не видно букв, но если что можно самому придумать
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