Расположить 9элементов в 3 множества так чтобы в одном из них было 2 элемента в другом 5 а в третьем 7

Математика

Расположить 9элементов в 3 множества так чтобы в одном из них было 2 элемента в другом 5 а в третьем 7

Автор: Гость