Какие вещества образуются при взаимодействии раствора азотной кислоты с медью?Прошу срочно помогите!Оценка зависит!!!!
Химия
Какие вещества образуются при взаимодействии раствора азотной кислоты с медью?Прошу срочно помогите!Оценка зависит!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3Cu + 8HNO ₃ = NO ↑ + 3Cu(NO ₃) ₂+ 4H ₂O Образуются оксид азота(II),нитрат меди и вода.
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