Військо Данила Галицького спустошило Болохівську землю наприкінці 1241 р. тому, що ??ї князі: а)підтримували Орду б)не сплачували податків в)перейшли на бік Литви У чому полягало свавілля галицьких бояр? Хто такі болохівськ...
История
Військо Данила Галицького спустошило Болохівську землю наприкінці 1241 р. тому, що ??ї князі: а)підтримували Орду б)не сплачували податків в)перейшли на бік Литви У чому полягало свавілля галицьких бояр? Хто такі болохівські князі?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) По поводу происхождения болоховских князей существует несколько версий. Замечу лишь, что Гумилев считал, что они, действительно, являются потомками славянских племенных вождей. Но судить об этом сложно - насколько я знаю, история даже не сохранила ни одного из имен этих князей. Да и влияние их на дела русских княжеств было не столь значительно. Не все понятно и с национальным составом Болоховской земли. Галицкие бояре были наиболее произволом, богатыми и могущественными на всех русских землях
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Два поезда выехали с одной станции в одном направлении .Первый поезд вышел на два ??аса раньше друго и движется со скоростью 40км/ч ,второй со скор...
Другие предметы
Математика