Podskajite pojalusta kak mojno zdelat knigu

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Podskajite pojalusta kak mojno zdelat knigu
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вырезаешь, складываешь, подписываешь.все
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