Из 15 словосочетаний с числительными составить диктант

Гость: Гость:

По синему небу, ты и я, на большом самолёте, под лавочкой, флейта или дудочка, уехать из деревни, забрать с собой вещи, пойти на улицу, играть с мальчиками, в морозный день, за заслуги, упасть в лужу, вести за руку, продовать на рынке, иди в театр .