Из 15 словосочетаний с числительными составить диктант
Русский язык
Из 15 словосочетаний с числительными составить диктант
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По синему небу, ты и я, на большом самолёте, под лавочкой, флейта или дудочка, уехать из деревни, забрать с собой вещи, пойти на улицу, играть с мальчиками, в морозный день, за заслуги, упасть в лужу, вести за руку, продовать на рынке, иди в театр .
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