Место образования мужских и женских клеток у голосеменных

Биология
Место образования мужских и женских клеток у голосеменных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антеридии образуются в мужских шишках, расположенных на конце молодого побега. Пыльцевой мешок - мужской гаметофит, заполненный пыльцой. Пыльца состоит из вегетативной и генеративной (из нее будут   образовываться 2 спермия) клеток Архегонии образуюся в женских шишках. Они крупнее, расположены выше, чем мужские. В чешуях женских шишек наодятся семязачатки
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