Запиши результаты практической работы с 11 учебника ч 2 на поверхности кожи находя??ся ..... на ощуп кожа.... если попытаться оттянуть кожу то она... если отпустить кожу оттянотую то она...

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Запиши результаты практической работы с 11 учебника ч 2 на поверхности кожи находя??ся ..... на ощуп кожа.... если попытаться оттянуть кожу то она... если отпустить кожу оттянотую то она...

Автор: Гость