Какие географические объекты имеют координаты :a}43градуса с. ш. и 79 градуса з.д.; б] 6 градус с.ш. и 61 градус з.д.;в]19 градус ю.ш. и 26 градус в.д ?Как возникли эти объекты?

География

Какие географические объекты имеют координаты :a}43градуса с. ш. и 79 градуса з.д.; б] 6 градус с.ш. и 61 градус з.д.;в]19 градус ю.ш. и 26 градус в.д ?Как возникли эти объекты?

Автор: Гость