Какие географические объекты имеют координаты :a}43градуса с. ш. и 79 градуса з.д.; б] 6 градус с.ш. и 61 градус з.д.;в]19 градус ю.ш. и 26 градус в.д ?Как возникли эти объекты?
География
Какие географические объекты имеют координаты :a}43градуса с. ш. и 79 градуса з.д.; б] 6 градус с.ш. и 61 градус з.д.;в]19 градус ю.ш. и 26 градус в.д ?Как возникли эти объекты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Вашингтон 2.вдп.Анхель 3.вдп.Виктория Если не сложно поставь спасибо)))
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