Какие географические объекты имеют координаты :a}43градуса с. ш. и 79 градуса з.д.; б] 6 градус с.ш. и 61 градус з.д.;в]19 градус ю.ш. и 26 градус в.д ?Как возникли эти объекты?

География
Какие географические объекты имеют координаты :a}43градуса с. ш. и 79 градуса з.д.; б] 6 градус с.ш. и 61 градус з.д.;в]19 градус ю.ш. и 26 градус в.д ?Как возникли эти объекты?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Вашингтон 2.вдп.Анхель 3.вдп.Виктория Если не сложно поставь спасибо)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите пожалуйста))))
Ответить
Русский язык
Просклонять по падежам дятел, синица, корзина, растение, лист.
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с 8 по 15.
Ответить
Русский язык
Что такое олицетворение?
Ответить
Литература
Что такое сквозной проем
Ответить