Сделайте ВЫВОД из рассказа Максима Горького "Детства" про его бабушку
Литература
Сделайте ВЫВОД из рассказа Максима Горького "Детства" про его бабушку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она была очень доброй и в какой-то мере суровой Она очень любила своего. внука и всю свою семью.Она не показывала виду,когду дед(ее муж) очень жестоко ее избивал. Женщина она была очень хорошая.Но мне ее немного жаль.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов,расстояние между которыми 846км,вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Один шёл со скоростью 85 км ч, другой- со скоро...
Математика
Скорость звука в воздухе 332,05 миллиметров в секунду звук летящего самолета можно услышать через 4 секунд после того как его увидишь На каком расс...
География
Какие географические объекты имеют координаты :a}43градуса с. ш. и 79 градуса з.д.; б] 6 градус с.ш. и 61 градус з.д.;в]19 градус ю.ш. и 26 градус ...
Окружающий мир
Другие предметы