Сделайте ВЫВОД из рассказа Максима Горького "Детства" про его бабушку

Гость: Гость:

Она была очень доброй и в какой-то мере суровой Она очень любила своего. внука и всю свою семью.Она не показывала виду,когду дед(ее муж) очень жестоко ее избивал. Женщина она была очень хорошая.Но мне ее немного жаль.