2 класс русский язык какую букву нужно вставить в слово с.....оленный
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2 класс русский язык какую букву нужно вставить в слово с.....оленный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А больше никаких добавочных слов нет? Может Смоленный
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