Найди пропущенные числа 620- =35 -260=480 -170=420 170+ =620 -620=350 420- =260
Математика
Найди пропущенные числа 620- =35 -260=480 -170=420 170+ =620 -620=350 420- =260
Ответ(ы):
Гость:
1)585 2)740 3)590 4)450 5)970 6)160
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