Окружность с радиусом r вписана в правильный треугольник чему равен радиус окружности , описанной около этого треугольника
Геометрия
Окружность с радиусом r вписана в правильный треугольник чему равен радиус окружности , описанной около этого треугольника
Ответ(ы):
Гость:
В правильном треугольнике радиус описанной окружности в 2 раза больше радиуса вписанной окружности. R =2r.
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