Упражнение 8.22. помогите.

Гость: Гость:

7/12+ 2 = 2.7/12 или 31/12 3/14 + 3 = 3.3/14 или 45/14 7/30+5=5.7/30 или 157/30 10+11/45 = 10.11/45 или 461/45 ( все дроби переводятся после сложения целой и дробной частей в неправильные дроби). если это вам нужно конечно).