Как революция 1917 г. и образование Советского государства повлияли на развитие ситуации в Европе?
История
Как революция 1917 г. и образование Советского государства повлияли на развитие ситуации в Европе?
Ответ(ы):
Гость:
Привет я готов помочь с твоим вопросом. Создание СССР как государства очень вредило эмоциональным планом. То есть другие люди из других стран так же могли поднять бунт. Ко всему прочему у СССР был план всемирного господства красной машины и даже были планы захвата стран силой но они не воплотились. Но некоторые страны получили очень хорошего экономического соседа в лице советов. Если помог ставь как лучший ответ и благодари. Удачи!!!
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