Синтаксический разбор предложения Холодный предутренний ветер шевелил траву, по??нимая облака пыли на дороге.

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Синтаксический разбор предложения Холодный предутренний ветер шевелил траву, по??нимая облака пыли на дороге.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Холодный предутренний ветер шевелил траву, поднимая облака пыли на дороге. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное, двуставное, полное, осложнено обособленным обстоятельством (выраженным деепричастным оборотом). подлежащее - ветер выражено существительнымсказуемое -  шевелил выражено глаголомопределения: холодный предутренний - выражены прилагательнымидополнение - траву выражено существительнымобстоятельство: поднимая облака пыли на дороге - выражено деепричастным оборотом Запятая ставится при выделении деепричастного оборота.В конце повествовательного предложения ставим точку.[ -- = ].[ ≈ ≈  - =   --,  -.- ].

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