Синтаксический разбор предложения Холодный предутренний ветер шевелил траву, по??нимая облака пыли на дороге.
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Синтаксический разбор предложения Холодный предутренний ветер шевелил траву, по??нимая облака пыли на дороге.
Ответ(ы):
Гость:
Холодный предутренний ветер шевелил траву, поднимая облака пыли на дороге. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное, двуставное, полное, осложнено обособленным обстоятельством (выраженным деепричастным оборотом). подлежащее - ветер выражено существительнымсказуемое - шевелил выражено глаголомопределения: холодный предутренний - выражены прилагательнымидополнение - траву выражено существительнымобстоятельство: поднимая облака пыли на дороге - выражено деепричастным оборотом Запятая ставится при выделении деепричастного оборота.В конце повествовательного предложения ставим точку.[ -- = ].[ ≈ ≈ - = --, -.- ].
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