Синтаксический разбор предложения Холодный предутренний ветер шевелил траву, по??нимая облака пыли на дороге.

Гость: Гость:

Холодный предутренний ветер шевелил траву, поднимая облака пыли на дороге. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное, двуставное, полное, осложнено обособленным обстоятельством (выраженным деепричастным оборотом). подлежащее - ветер выражено существительнымсказуемое - шевелил выражено глаголомопределения: холодный предутренний - выражены прилагательнымидополнение - траву выражено существительнымобстоятельство: поднимая облака пыли на дороге - выражено деепричастным оборотом Запятая ставится при выделении деепричастного оборота.В конце повествовательного предложения ставим точку.[ -- = ].[ ≈ ≈ - = --, -.- ].