Помогите подчеркнуть предлоги в тексте. Надо срезать кусок картона надрезать его на квадратики и в каждом из них вырезать маленький кружок. в банку нужно налить водички укрыть её картонным квадратиком. в круглую дырочку положи...

Русский язык

Помогите подчеркнуть предлоги в тексте. Надо срезать кусок картона надрезать его на квадратики и в каждом из них вырезать маленький кружок. в банку нужно налить водички укрыть её картонным квадратиком. в круглую дырочку положить луковицу

Автор: Гость