Помогите подчеркнуть предлоги в тексте. Надо срезать кусок картона надрезать его на квадратики и в каждом из них вырезать маленький кружок. в банку нужно налить водички укрыть её картонным квадратиком. в круглую дырочку положи...

Русский язык
Помогите подчеркнуть предлоги в тексте. Надо срезать кусок картона надрезать его на квадратики и в каждом из них вырезать маленький кружок. в банку нужно налить водички укрыть её картонным квадратиком. в круглую дырочку положить луковицу
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Автор: Гость
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Гость:
На,в,из,в,в -эти слова являются предлогами.Всего  5 предлогов в этом тексте.
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