А)10м/с =___м/мин =___м/ч =___км/ч б)___м/с= 300м/мин = ___м/ч =___км/ч в)___ м/с = ___м/мин =72000м/ч =___км/ч г)15м/с =___м/мин =___м/ч =___км/ч д)___м/с =___м/мин =___м/ч =90 км/ч е)___м/с =1800 м/мин =___м/ч =___км/ч
Математика
А)10м/с =___м/мин =___м/ч =___км/ч б)___м/с= 300м/мин = ___м/ч =___км/ч в)___ м/с = ___м/мин =72000м/ч =___км/ч г)15м/с =___м/мин =___м/ч =___км/ч д)___м/с =___м/мин =___м/ч =90 км/ч е)___м/с =1800 м/мин =___м/ч =___км/ч
Ответ(ы):
Гость:
А)100м/с=6000м/с=36000м/ч=36км/ч б)50м/с=3000м/мин=18000м/ч=18км/ч в)200м/с=12000м/мин=72000м/ч=72км/ч г)150м/с=9000м/мин=54000м/ч=54км/ч д)250м/с=15000м/мин=90000м/ч=90км/ч е)300м/с=1800м/мин=108000м/ч=108км/ч (Пожалуйста выберите этот ответ лучшим за трудное усилие.)
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