Решите пожалуйста уравнения, очень срочно!!
Алгебра
Решите пожалуйста уравнения, очень срочно!!
Ответ(ы):
Гость:
A) x²-6x+8=0 x² -2*x*3+3² -1=0 (x-3)² -1² =0 (x-3-1)(x-3+1)=0 (x-4)(x-2)=0 1) x-4=0 2) x-2=0 x=4 x=2 Ответ: 2; 4. b) x²+2x-8=0 x²+2*1*x+1² -9=0 (x+1)² -3²=0 (x+1-3)(x+1+3)=0 (x-2)(x+4)=0 1) x-2=0 2) x+4=0 x=2 x=-4 Ответ: -4; 2.
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