Решите пожалуйста уравнения, очень срочно!!

Алгебра
Решите пожалуйста уравнения, очень срочно!!
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Ответ(ы):
Гость:
A) x²-6x+8=0 x² -2*x*3+3² -1=0 (x-3)² -1² =0 (x-3-1)(x-3+1)=0 (x-4)(x-2)=0 1) x-4=0           2) x-2=0     x=4                   x=2 Ответ: 2;  4. b) x²+2x-8=0 x²+2*1*x+1² -9=0 (x+1)² -3²=0 (x+1-3)(x+1+3)=0 (x-2)(x+4)=0 1)  x-2=0             2) x+4=0      x=2                     x=-4 Ответ: -4;  2.
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