Найди разность наибольшей и наименьшей из заданных длин . 2 м, 350 см, 45дм,1м 40 см
Математика
Найди разность наибольшей и наименьшей из заданных длин . 2 м, 350 см, 45дм,1м 40 см
Ответ(ы):
Гость:
200-40=160.350-40=310.450-40=410.100-40=60 200-100=100.350-100=250.450-100=350.40-100=-60 200-450=-250.350-450=-100.100-450=-350.40-450=-410 200-350=-150.450-350=100.100-350=-450.40-350=310 350-200=150.450-200=250.100-200=-100.40-200=-160.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость катера по озеру ( в стоячей воде ) равна 19,3 км/ч .Скорость течения реки рав??а 2,4км/ч . С какой скоростью плывет катер : 1) по течению ...
Математика
Теплоход шел по озеру 3 часа со скоростью 27 км/ч,а потом 4 часа по реке впадающей в э??о озеро.Найти весь путь который прошел теплоход за эти 7 ча...
Математика
В треугольнике абс угол а равен 35 градусов а угол б на 17 градусов больше угла с най??ите угол с и определите его вид
Геометрия
Насыпь шоссейной дороги имеет в верхней части ширину 60 м. Какова ширина насыпи в н??жней её части, если угол наклона откосов равен 60 градусам, а ...