Найди разность наибольшей и наименьшей из заданных длин . 2 м, 350 см, 45дм,1м 40 см

Математика

Найди разность наибольшей и наименьшей из заданных длин . 2 м, 350 см, 45дм,1м 40 см

Автор: Гость