Скорость катера по озеру в стоячей воде равна 19,3 км/ч. скорость течения реки равна 2,4км/ч. с какой скоростю плывет катер по течению реки,против течению реки
Математика
Скорость катера по озеру в стоячей воде равна 19,3 км/ч. скорость течения реки равна 2,4км/ч. с какой скоростю плывет катер по течению реки,против течению реки
Ответ(ы):
Гость:
1)19,3+2,4=21,7(км/ч)-по течению 2)19,3-2,4=16,9(км/ч)-против течения Ответ:катер плывёт по течению 21,7 км/ч,против течения 16,9 км/ч
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