Скорость катера по озеру в стоячей воде равна 19,3 км/ч. скорость течения реки равна 2,4км/ч. с какой скоростю плывет катер по течению реки,против течению реки

Математика

Скорость катера по озеру в стоячей воде равна 19,3 км/ч. скорость течения реки равна 2,4км/ч. с какой скоростю плывет катер по течению реки,против течению реки

Автор: Гость