В треугольнике абс угол а равен 35 градусов а угол б на 17 градусов больше угла с най??ите угол с и определите его вид

Математика
В треугольнике абс угол а равен 35 градусов а угол б на 17 градусов больше угла с най??ите угол с и определите его вид
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть угол с х; 1)35+х+х+17=180; 2х=180-52; Х=128:2; Х=64° угол С; острый угол
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