В треугольнике абс угол а равен 35 градусов а угол б на 17 градусов больше угла с най??ите угол с и определите его вид

Математика

В треугольнике абс угол а равен 35 градусов а угол б на 17 градусов больше угла с най??ите угол с и определите его вид

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