Насыпь шоссейной дороги имеет в верхней части ширину 60 м. Какова ширина насыпи в н??жней её части, если угол наклона откосов равен 60 градусам, а высота насыпи равна 12 м?

Геометрия
Насыпь шоссейной дороги имеет в верхней части ширину 60 м. Какова ширина насыпи в н??жней её части, если угол наклона откосов равен 60 градусам, а высота насыпи равна 12 м?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начертим трапецию АВСД, где АДширина нижней части насыпи,ВС- ширина верхней части. из точек ВиС на сторонуАД отпустим перпендикуляры ВК иСЕ. Тогда АД=АК+КЕ+ЕС.,КЕ=ВС, АК=ВК:tg60°=12:/3= 4/3, АК=ЕС. тогда АД= 4/3+60+4/3=8/3+60 ответ: АД= 8/3+60==~73,6
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