Насыпь шоссейной дороги имеет в верхней части ширину 60 м. Какова ширина насыпи в н??жней её части, если угол наклона откосов равен 60 градусам, а высота насыпи равна 12 м?

Геометрия

Насыпь шоссейной дороги имеет в верхней части ширину 60 м. Какова ширина насыпи в н??жней её части, если угол наклона откосов равен 60 градусам, а высота насыпи равна 12 м?

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