Составть три предложения с прилагательными далёкий и мудрый,употребив их в разны?? родах.
Русский язык
Составть три предложения с прилагательными далёкий и мудрый,употребив их в разны?? родах.
Ответ(ы):
Гость:
Это будет в далёком будущем.
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