Составть три предложения с прилагательными далёкий и мудрый,употребив их в разны?? родах.

Русский язык
Составть три предложения с прилагательными далёкий и мудрый,употребив их в разны?? родах.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это будет в далёком будущем.
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