Площадь листа для рисования 500квадратных сантиметров. Отрезали одну пятую часть листа. Найдите площадь отрезанного листа
Математика
Площадь листа для рисования 500квадратных сантиметров. Отрезали одну пятую часть листа. Найдите площадь отрезанного листа
Ответ(ы):
Гость:
500*1/5=100см площадь отрезанного листа
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