Площадь листа для рисования 500квадратных сантиметров. Отрезали одну пятую часть листа. Найдите площадь отрезанного листа

Математика
Площадь листа для рисования 500квадратных сантиметров. Отрезали одну пятую часть листа. Найдите площадь отрезанного листа
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
500*1/5=100см площадь отрезанного листа
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