Придумать ситуацию куда можно, обязательно вставить пословицу+аргументы
Литература
Придумать ситуацию куда можно, обязательно вставить пословицу+аргументы
Ответ(ы):
Гость:
Допустим, представим у тебя есть друг. И его зовут Артем . Однажды вы с ним пошли в столовую, а вернувшись в класс, Артем увидел на столе 10р..Он их быстро схватил, и пошёл хвастатся тебе .Ты возмутился, ведь это твои деньги. И попросил его тебе их вернуть. Но Артем настаивал, на том, что он их нашел они значит его. В этой ситуации нужно поступить так: На деньги обоим что-то купить, и все будут рады ВЕДЬ: если вы начнёте спорить и ругаться за эти деньги это будет глупо. А еще глупее будет если вы из-за них поссоритесь .Не даром говорят: От щелчка доходит и до кулака Если тебе понадобилась моя помощь, то поставь , и отметь как лучшее
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