Хватит ли 50 г алюминия на полное восстановление 40 г оксида серебра (1 вал)?

Химия
Хватит ли 50 г алюминия на полное восстановление 40 г оксида серебра (1 вал)?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2Al +3Ag2O = Al₂O₃ + 6Ag n(Al)/2 = n(Ag₂O)/3 n(Al) = m/M = 50г/27г/моль = 1,852 моль n(Ag ₂O) = m/M = 40г/232 г/моль= 0,172 моль n(Al)/2 = n(Ag₂O)/3 или n(Al) = 2/3n(Ag₂O) = 2/3*0,172 моль = 0,115 моль 1,852 моль > 0,115 моль -- алюминия хватит для восстановления 40 г. Ag₂O
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