Теплоход шел по озеру 3 часа со скоростью 27 км/ч,а потом 4 часа по реке впадающей в э??о озеро.Найти весь путь который прошел теплоход за эти 7 часов если скорость течения реки равна 3 км/ч
Математика
Теплоход шел по озеру 3 часа со скоростью 27 км/ч,а потом 4 часа по реке впадающей в э??о озеро.Найти весь путь который прошел теплоход за эти 7 часов если скорость течения реки равна 3 км/ч
Ответ(ы):
Гость:
3*27 = 81 км - прошел теплоход за 3 часа по реке т.к. потом он поплыл по реке которая впадает в озеро, значит он плыл против течения. следовательно его скорость уменьшилась на скорость течения 27 - 3 = 24 км/ч - скорость теплохода по реке 24*4 = 96 км - проплыл теплоход по реке за 4 часа 81+96 = 177 км - весь путь который прошел теплоход.
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