Помогите пожалуйста Что предсказал Эгль в повести Алые паруса?
Литература
Помогите пожалуйста Что предсказал Эгль в повести Алые паруса?
Ответ(ы):
Гость:
Он предсказал, что в будущем Ассоль встретит корабль с алыми парусами с её суженым на нём
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