Легковая машина по асфальтированной дороге ехала 3 часа со скоростью 76 км/ч,а по степной 2 часа со скоростью 46 км/ч .сколько всего километров проехала машина ? На сколько километров больше проехала машина по асфальтированной ...

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Легковая машина по асфальтированной дороге ехала 3 часа со скоростью 76 км/ч,а по степной 2 часа со скоростью 46 км/ч .сколько всего километров проехала машина ? На сколько километров больше проехала машина по асфальтированной дороге чем степной

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