Легковая машина по асфальтированной дороге ехала 3 часа со скоростью 76 км/ч,а по степной 2 часа со скоростью 46 км/ч .сколько всего километров проехала машина ? На сколько километров больше проехала машина по асфальтированной ...
Математика
Легковая машина по асфальтированной дороге ехала 3 часа со скоростью 76 км/ч,а по степной 2 часа со скоростью 46 км/ч .сколько всего километров проехала машина ? На сколько километров больше проехала машина по асфальтированной дороге чем степной
Ответ(ы):
Гость:
3*76=228 км по асф 2*46=92 км по степ 228+92=320 км всего 228-92= 136 на 136 км больше
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