Приведите пример Past Indefinite, пожалуйста!
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Приведите пример Past Indefinite, пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
I watched very interesting film yesterday. The weather was bad last friday.
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