Приведите пример Past Indefinite, пожалуйста!

Английский язык
Приведите пример Past Indefinite, пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
I watched very interesting film yesterday. The weather was bad last friday.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди разность наибольшей и наименьшей из заданных длин . 2 м, 350 см, 45дм,1м 40 см
Ответить
Математика
Скорость катера по озеру ( в стоячей воде ) равна 19,3 км/ч .Скорость течения реки рав??а 2,4км/ч . С какой скоростью плывет катер : 1) по течению ...
Ответить
Математика
Теплоход шел по озеру 3 часа со скоростью 27 км/ч,а потом 4 часа по реке впадающей в э??о озеро.Найти весь путь который прошел теплоход за эти 7 ча...
Ответить
Математика
В треугольнике абс угол а равен 35 градусов а угол б на 17 градусов больше угла с най??ите угол с и определите его вид
Ответить
Геометрия
Насыпь шоссейной дороги имеет в верхней части ширину 60 м. Какова ширина насыпи в н??жней её части, если угол наклона откосов равен 60 градусам, а ...
Ответить