→Решить уравнение и выполнить проверку корней : 83+5*(у-3)=3*(8у-9)←
Математика
→Решить уравнение и выполнить проверку корней : 83+5*(у-3)=3*(8у-9)←
Ответ(ы):
Гость:
Раскрываем скобки 83+5у-15=24у-27 5у-24у=27-83+15 -19у=-95 у=5 проверка: 83+5*(5-3)?=3*(8*5-9) 83+10?=3*31 93=93 Ответ. у=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Легковая машина по асфальтированной дороге ехала 3 часа со скоростью 76 км/ч,а по степной 2 часа со скоростью 46 км/ч .сколько всего километров про...
Английский язык