За два дня отправили 74 одинаковых вагона с яблоками в первый день отправили -1140 то??,а в второй-1080 тон сколько вагонов с яблоками отправили в первый день, во второй день? когда задуманное число уменьшили в 45 раз,получили...

Математика

За два дня отправили 74 одинаковых вагона с яблоками в первый день отправили -1140 то??,а в второй-1080 тон сколько вагонов с яблоками отправили в первый день, во второй день? когда задуманное число уменьшили в 45 раз,получили число,равное значению частного чисел 90 и 30 найди задуманное число

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