За два дня отправили 74 одинаковых вагона с яблоками в первый день отправили -1140 то??,а в второй-1080 тон сколько вагонов с яблоками отправили в первый день, во второй день? когда задуманное число уменьшили в 45 раз,получили...
Математика
За два дня отправили 74 одинаковых вагона с яблоками в первый день отправили -1140 то??,а в второй-1080 тон сколько вагонов с яблоками отправили в первый день, во второй день? когда задуманное число уменьшили в 45 раз,получили число,равное значению частного чисел 90 и 30 найди задуманное число
Ответ(ы):
Гость:
1) 1080+1140=2220(тонн) за 2 дня 2) 2220/74=30 (тонн) в одном вагоне 3) 1140/30=38(в) в 1 день 4) 1080/30=36(в) во 2 день
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