Стороны треугольника равны 48 см,24 см,56 см.найдите периметер треугольника,подобного данному,если его наибольшая сторона равна 7 см.
Геометрия
Стороны треугольника равны 48 см,24 см,56 см.найдите периметер треугольника,подобного данному,если его наибольшая сторона равна 7 см.
Ответ(ы):
Гость:
Периметр данного треугольника составляет: 48+24+56=128 см У подобного треугольника наибольшая сторона 7 см, следовательно коэффициент подобия равен 56/7=8 (отношение наибольших сторон) Следовательно периметр подобного треугольника в 8 раз меньше: 128/8=16 см
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