Необратимой является рекция между 1) плавиковой кислотой и содой 2)едким натром и хлоридалития 3)азотной кислотой и йодидом магния 4)сульфидом бария и бромидом калия

Химия
Необратимой является рекция между 1) плавиковой кислотой и содой 2)едким натром и хлоридалития 3)азотной кислотой и йодидом магния 4)сульфидом бария и бромидом калия
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