Первым московским патриархом был... A -Иов B-Филарет C-Гермоген D-Никон

История
Первым московским патриархом был... A -Иов B-Филарет C-Гермоген D-Никон
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первым московским патриархом был Иов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как потом решить помогите с записью
Ответить
История
Как революция 1917 г. и образование Советского государства повлияли на развитие ситуации в Европе?
Ответить
Математика
В нашем доме 5 этажей. Высота каждого этажа 3м. У дома растет береза, вершина которо?? достает до крыши дома. Узнай высоту березы.
Ответить
Геометрия
Стороны треугольника равны 48 см,24 см,56 см.найдите периметер треугольника,подобного данному,если его наибольшая сторона равна 7 см.
Ответить
Химия
Необратимой является рекция между 1) плавиковой кислотой и содой 2)едким натром и хлоридалития 3)азотной кислотой и йодидом магния 4)сульфид...
Ответить