Первым московским патриархом был... A -Иов B-Филарет C-Гермоген D-Никон
История
Первым московским патриархом был... A -Иов B-Филарет C-Гермоген D-Никон
Ответ(ы):
Гость:
Первым московским патриархом был Иов.
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