Как потом решить помогите с записью
Математика
Как потом решить помогите с записью
Ответ(ы):
Гость:
145/60-42/60=103/60=1 43/60
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