Найди ширину прямоугольника если его ширина 12 см а периметр 28 см

Математика
Найди ширину прямоугольника если его ширина 12 см а периметр 28 см
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