Найди словосочетание, в котором имя существителоьное употреблено в вининительно?? падеже: 1.лететь без шума 2. ловить рыбу; 3. жил у сестры; 4. удивляться красоте.

Русский язык

Найди словосочетание, в котором имя существителоьное употреблено в вининительно?? падеже: 1.лететь без шума 2. ловить рыбу; 3. жил у сестры; 4. удивляться красоте.

Автор: Гость