Найди словосочетание, в котором имя существителоьное употреблено в вининительно?? падеже: 1.лететь без шума 2. ловить рыбу; 3. жил у сестры; 4. удивляться красоте.
Русский язык
Найди словосочетание, в котором имя существителоьное употреблено в вининительно?? падеже: 1.лететь без шума 2. ловить рыбу; 3. жил у сестры; 4. удивляться красоте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ловить рыбу. Рыбу в В. п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
От рулона обоев, длина которого 10 1/2 м, отрезали 2/3 его длины. Сколько метров обоев осталось в рулоне
Математика