Найди словосочетание, в котором имя существителоьное употреблено в вининительно?? падеже: 1.лететь без шума 2. ловить рыбу; 3. жил у сестры; 4. удивляться красоте.

Русский язык
Найди словосочетание, в котором имя существителоьное употреблено в вининительно?? падеже: 1.лететь без шума 2. ловить рыбу; 3. жил у сестры; 4. удивляться красоте.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ловить рыбу. Рыбу в В. п.
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