Цитатный план рассказа Кавказкий пленник (на каждую главу по 2 пункта)

Литература
Цитатный план рассказа Кавказкий пленник (на каждую главу по 2 пункта)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Жилин получает письмо от матери и выправляет себе отпуск. 2. Жилин и Костылин решают опередить обоз и едут впереди него. 3. Жилин попадает в плен к татарам из-за трусости Костылина. 4. Жилина привозят в аул и сажают в колодках в сарай. 5. Первое близкое знакомство с похитителями. Девочка Дина приносит ему пить. 6. Новые «хозяева» требуют, чтобы Жилин написал письмо домой с просьбой о собственном выкупе. 7. Приводят Костылина, с которого тоже требуют выкуп. Костылин соглашается. 8. Более близкое знакомство Жилина с жителями аула. Дружба с девочкой Диной. 9. Описание похорон местного жителя. 10. Жилин решает бежать из плена. Костылин увязывается за ним. 11. Побег не удается из-за Костылина. 12. Русских снова сажают в яму. Сроки выкупа ужесточаются. 13. Дина навещает тайком Жилина и помогает ему бежать. 14. Счастливое спасение Жилина. 15. Развязка.
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