Составить два предложения с местоимением
Русский язык
Составить два предложения с местоимением
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Гость:
Я долго думал над задачей про доли. Мам мы сегодня пойдём в кино??
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