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Корень уравнения 5x-9=6
Математика
Корень уравнения 5x-9=6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х-9=6 5х=6+9 5х=15/5 х=3
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