Нужно написать сочинение на тему кем я хотел бы стать и почему

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Нужно написать сочинение на тему кем я хотел бы стать и почему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например. я бы хотел стать врачом так как он помогает людям лечит зверей и вообще мне очень нравится эта профессия . А еще врачи бывают разные там гинекологи педиатры лор . я бы хотел стать лором я бы лечил уши нос горло из всех врачей мне больше всех нравится этот. 
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