Нужно написать сочинение на тему кем я хотел бы стать и почему

Гость: Гость:

Ну например. я бы хотел стать врачом так как он помогает людям лечит зверей и вообще мне очень нравится эта профессия . А еще врачи бывают разные там гинекологи педиатры лор . я бы хотел стать лором я бы лечил уши нос горло из всех врачей мне больше всех нравится этот.