Что такое полис?С историей каких древнегреческих потсов вы познакомились?Что меж??у ними было общего,а что отличалось?
История
Что такое полис?С историей каких древнегреческих потсов вы познакомились?Что меж??у ними было общего,а что отличалось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древнегреческий полис - это маленькая республика с городом в центре и с полями вокруг него, которые обеспечивали город продовольствием. Древнегреческих полисов известно в истории более двух тысяч. Планировкой они похожи как друг на друга, так и на города-государства Древнего Востока - те же высокие крепкие стены с хорошо защищенными воротами, в центре храм божества и главное правительственное здание. В то же время в устройстве полиса появляется ряд особенностей, которых не было ни в Египте, ни в Междуречье, ни в других древневосточных прообразах полисов. Прежде всего в древнегреческих полисах появляется отличная от городов-государств Древнего Востока форма правления - демократическая республика, власть в государстве принадлежит всем свободным гражданам города. Само слово «демократия» переводится с древнегреческого как народное правление, а республика в переводе с латыни - общественное дело. Стало быть, всеми общественными делами в демократической республике управляет народ. В древнем мире наибольшего расцвета эта форма правления государства достигла в древнегреческом полисе Афинах. Там от имени всего народа жизнью города управлял совет («буле» ) из пятисот самых достойных горожан. Избирался совет на Народных собраниях, проходящих на центральной площади Афин - Агоре. В этих собраниях принимали участие все свободные жители города, за исключением женщин. Не допускались также к участию в собраниях свободные граждане других городов, проживавшие в Афинах, а рабов такая демократия вовсе не касалась. На Народных собраниях избирался не только совет пятисот, но еще и суд, состоящий из шести тысяч представителей от простых граждан. Судьями и членами совета могли стать самые достойные люди, независимо от их имущественного положения или занятий. Это могли быть ремесленники, солдаты, торговцы, земледельцы, богатые и бедные. Самые важные вопросы жизни города также решались на Агоре. Здесь принимались законы, заслушивались отчеты избранных должностных лиц, заключался мир и объявлялась война.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Химия
Определите концентрацию соляной кислоты ,если для приготовления раствора взяли 3,5 моль кислоты и 100 г воды
Математика