Что такое полис?С историей каких древнегреческих потсов вы познакомились?Что меж??у ними было общего,а что отличалось?

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Древнегреческий полис - это маленькая республика с городом в центре и с полями вокруг него, которые обеспечивали город продовольствием. Древнегреческих полисов известно в истории более двух тысяч. Планировкой они похожи как друг на друга, так и на города-государства Древнего Востока - те же высокие крепкие стены с хорошо защищенными воротами, в центре храм божества и главное правительственное здание. В то же время в устройстве полиса появляется ряд особенностей, которых не было ни в Египте, ни в Междуречье, ни в других древневосточных прообразах полисов. Прежде всего в древнегреческих полисах появляется отличная от городов-государств Древнего Востока форма правления - демократическая республика, власть в государстве принадлежит всем свободным гражданам города. Само слово «демократия» переводится с древнегреческого как народное правление, а республика в переводе с латыни - общественное дело. Стало быть, всеми общественными делами в демократической республике управляет народ. В древнем мире наибольшего расцвета эта форма правления государства достигла в древнегреческом полисе Афинах. Там от имени всего народа жизнью города управлял совет («буле» ) из пятисот самых достойных горожан. Избирался совет на Народных собраниях, проходящих на центральной площади Афин - Агоре. В этих собраниях принимали участие все свободные жители города, за исключением женщин. Не допускались также к участию в собраниях свободные граждане других городов, проживавшие в Афинах, а рабов такая демократия вовсе не касалась. На Народных собраниях избирался не только совет пятисот, но еще и суд, состоящий из шести тысяч представителей от простых граждан. Судьями и членами совета могли стать самые достойные люди, независимо от их имущественного положения или занятий. Это могли быть ремесленники, солдаты, торговцы, земледельцы, богатые и бедные. Самые важные вопросы жизни города также решались на Агоре. Здесь принимались законы, заслушивались отчеты избранных должностных лиц, заключался мир и объявлялась война.