Определите концентрацию соляной кислоты ,если для приготовления раствора взяли 3,5 моль кислоты и 100 г воды
Химия
Определите концентрацию соляной кислоты ,если для приготовления раствора взяли 3,5 моль кислоты и 100 г воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: n(HCI)=3моль m(H₂O)=100г. --------------------- Определить: ω%-? Молярная масса соляной кислоты: M(HCI)=35,5+1=36,5г./моль Масса соляной кислоты: m(HCI)= 36,5г. Масса 3моль: m(HCI)=3x36.5г.=109,5г. Масса раствора: m(р-ра)=m(HCI)+m(H₂O)=109,5г. + 100г.=209,5г. Концентрация раствора: ω%=m(HCI)÷m(р-ра) ×100%=109,5г.÷209,5г.×100%=52%
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