Определите концентрацию соляной кислоты ,если для приготовления раствора взяли 3,5 моль кислоты и 100 г воды

Химия
Определите концентрацию соляной кислоты ,если для приготовления раствора взяли 3,5 моль кислоты и 100 г воды
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: n(HCI)=3моль m(H₂O)=100г. --------------------- Определить: ω%-? Молярная масса соляной кислоты: M(HCI)=35,5+1=36,5г./моль Масса соляной кислоты: m(HCI)= 36,5г. Масса 3моль: m(HCI)=3x36.5г.=109,5г. Масса раствора: m(р-ра)=m(HCI)+m(H₂O)=109,5г. + 100г.=209,5г. Концентрация раствора:   ω%=m(HCI)÷m(р-ра) ×100%=109,5г.÷209,5г.×100%=52%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Здравствуйте Помогите пожалуйста под Ж и З Заранее спасибо
Ответить
Математика
2 2\5*5\6-3\4*1 2\3=
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста сочинить сказку с названием: По справедливости значит по зак??ну. за ранее спасибо.
Ответить
Математика
Запиши неравенства, решения которых показаны на координатных лучах.
Ответить
Литература
Пересказ Кукла Носов. Срочно!!
Ответить