Определите концентрацию соляной кислоты ,если для приготовления раствора взяли 3,5 моль кислоты и 100 г воды

Химия

Определите концентрацию соляной кислоты ,если для приготовления раствора взяли 3,5 моль кислоты и 100 г воды

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