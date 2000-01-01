Пересказ Кукла Носов. Срочно!!

Литература
Пересказ Кукла Носов. Срочно!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказчик описывает как Акимыч, с которым он воевалв одной и той же горбатовской третьей армии, рассказывал, что в грязном придорожном кювете валялась кукла. Она лежала навзничь, раскинув руки и ноги, ее шелковистые волосы на голове были местами обожжены, глаза выдавлены, а на месте носа зияла дыра, прожженная сигаретой.  Акимыч сокрушенно глядит на куклу, над которой кто-то цинично и жестоко глумился. «Так мне нехорошо видеть это! Чему же ты научишь, какой красоте, какому добру, если ты слеп, душа твоя глуха!.. Эх...» - говорит Акимыч, которому это не нравится видеть Акимыч несет куклу закапывать. Ведь это подобие человека.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Простой подчинительный производный союз одновременно напишите плиз
Ответить
Алгебра
Логарефмическая функция. lg(2x²+3x)= lg(6x+2) Показательная функция. решить уравнения: 5²×+2·5=35
Ответить
Математика
Вычисли (1/4 от 200, 3/10 от 100, 5/8 от 1000, 19/20 от 2000.
Ответить
Физика
Реферат на тему применение законов электростатики на производстве и в быту
Ответить
Математика
5) 0,3 × 1 4/5 - 0,24 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответить