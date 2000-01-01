Помогите пожалуйста сочинить сказку с названием: По справедливости значит по зак??ну. за ранее спасибо.

Гость: Гость:

Жили были два брата один со всеми делился а другой все наоборот отнимал и ничего никому не давал. пошли они как то в лес за хворостом встретился им двоим старик попросил воды у одного и второго меньший брат сказал на пей сколько нужно ... а когда у второго попросил сказал ему он ага щас будешь ты из моей кружки пить это моя вода я ее никому не дам. а потом превратился в волшебника этот старик и гворит вот тебе ваня золото хворост и сани . а ты преращайся ка в кота и прератил его в кота и жил этот кот потом в лесу всю жизнь . вот что бывает когда не делишься