Особенности рельефа восточной Арктики России

География
Особенности рельефа восточной Арктики России
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В пределах Российского Островного сектора Арктики находятся острова: Новая Земля, архипелаг Земля Франца Иосифа, Северная Земля, Новосибирские острова, о-в Врангеля и другие. Площадь всей Арктики составляет около 27 млн. км2 – почти в три раза больше Европы. Площадь всех островов составляет около 200 тыс км 2.Для России арктический шельф -- одно из наиболее перспективных направлений для восполнения запасов углеводородного сырья.Среди крупных российских месторождений -- газовые гиганты и сверхгиганты -- Штокмановское, Русановское и Ленинградское в западной Арктике.

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