Найти «спрятанное» слово (соединяя слоги): а) обруч, кара; б) пастух, плотина, лагерь; в) сапоги, парашют, фантазия; г) косари, заморозки, лётчик; д) мука, рагу, диван; е) карта, путина, налёт; ж) молоко, олово, раскол.
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Найти «спрятанное» слово (соединяя слоги): а) обруч, кара; б) пастух, плотина, лагерь; в) сапоги, парашют, фантазия; г) косари, заморозки, лётчик; д) мука, рагу, диван; е) карта, путина, налёт; ж) молоко, олово, раскол.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ручка пастила сарафан самолёт караван картина колокол = = = = = = = = В связи с вопросом nelle987, поясняю: здесь нет никакого алгоритма, это вообще не алгоритмическая задача по своей сути. Нужно просто мысленно разбить исходные слова на слоги, и увидеть из них новое слово. Никакой магии. Если хотите подойти к задаче системно, то можно организовать поиск по словарю, но здесь слишком простой случай, чтобы заморачиваться с поиском.
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