Разобрать по членам предложения знаешь ли ты почему жука зовут майским
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Разобрать по членам предложения знаешь ли ты почему жука зовут майским
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаешь ли ты почему жука зовут майским? Подлежащее (ты), сказуемое(знаешь), дополнение(жука), определение (майским)
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