Разобрать по членам предложения знаешь ли ты почему жука зовут майским

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Разобрать по членам предложения знаешь ли ты почему жука зовут майским
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаешь ли ты почему жука зовут майским?  Подлежащее (ты), сказуемое(знаешь), дополнение(жука), определение (майским) 
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